Волочкова показала еще «кусочек» жениха 

Скандальная балерина отдыхает на Мальдивах. Да не одна, а, по ее словам, со своим любимым мужчиной. И честно выкладывает фото-и видеоотчеты в инстаграм.
В каждом ролике она предъявляет «кусочек» своего жениха. То это рука, то нога, то ухо… А тут поклонникам удалось даже расслышать голос засекреченного персонажа.
На видео Волочкова рассказывает, как спасается от палящего солнца — намазывает лицо белой глиной.
Правда, субстанция эта крайне тяжело смывается — Анастасия долго плескалась в море, ликвидируя глиняную маску.
Потом все же справилась — и кокетливо спросила, хорошо ли она выглядит.
Вместо комплимента мужчина громко крикнул: «Настя, скат!»
Волочкова быстро выпрыгнула на мелководье.
Как ранее писал «Рамблер», балерина Анастасия Волочкова отказалась оплачивать счета за ЖКХ и накопила долг в миллион рублей.
Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на «НТВ».