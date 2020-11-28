Волочкова показала еще «кусочек» жениха 

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Скандальная балерина отдыхает на Мальдивах. Да не одна, а, по ее словам, со своим любимым мужчиной. И честно выкладывает фото-и видеоотчеты в инстаграм.

В каждом ролике она предъявляет «кусочек» своего жениха. То это рука, то нога, то ухо… А тут поклонникам удалось даже расслышать голос засекреченного персонажа.

На видео Волочкова рассказывает, как спасается от палящего солнца — намазывает лицо белой глиной.

Правда, субстанция эта крайне тяжело смывается — Анастасия долго плескалась в море, ликвидируя глиняную маску.

Потом все же справилась — и кокетливо спросила, хорошо ли она выглядит.

Вместо комплимента мужчина громко крикнул: «Настя, скат!»

Волочкова быстро выпрыгнула на мелководье.