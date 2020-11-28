Борщева: «Нам надо тысяч пятьсот в месяц» 

Ситуация на рынке труда в сфере шоу-бизнеса, к сожалению, не улучшается.

Весной в нашу жизнь пришел коронавирус, и связанные с ним ограничения оставили без работы множество артистов. Немного легче стало летом, но улучшение было незначительным и недолгим.

С осени актеры вновь в основном сидят без работы.

Елена Борщева, звезда «Камеди вумен», до пандемии была очень востребована. Сейчас же почти все съемки и гастроли отменены.

Чтобы сохранить хотя бы приблизительно привычный уровень жизни, похоже, артистке придется залезть в запасы. Хорошо, что они есть.

Елена воспитывает двоих дочерей. Марте –тринадцать лет. Уме — четыре года.

«Конечно, сейчас нам, артистам, все очень непросто. К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись», — рассказала Борщева «Собеседнику».

Хорошо еще, что за короткий летний период удалось подзаработать.

«У меня были онлайн-выступления, — говорит Борщева. — Понятно, что они не приносят такого дохода, как живые концерты. Но все же… Также я снялась в двух сериалах и нескольких телешоу. Для комфортной жизни нам надо тысяч пятьсот в месяц. Понятно, что сейчас я таких денег не зарабатываю. Конечно, муж помогает. У него есть свои клиенты. Но из-за пандемии люди тоже меньше ходят на тренировки», — сокрушается Елена.

Знаменитая юмористка боится, что пандемия затянется еще на два-три года. Тогда шоу-бизнес окажется в катастрофическом положении.