Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Борщева: «Нам надо тысяч пятьсот в месяц» 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Борщева: «Нам надо тысяч пятьсот в месяц»
Фото: globallookpress.com
Ситуация на рынке труда в сфере шоу-бизнеса, к сожалению, не улучшается.
Весной в нашу жизнь пришел коронавирус, и связанные с ним ограничения оставили без работы множество артистов. Немного легче стало летом, но улучшение было незначительным и недолгим.
Резник дал совет жалующимся звездам
С осени актеры вновь в основном сидят без работы.
Елена Борщева, звезда «Камеди вумен», до пандемии была очень востребована. Сейчас же почти все съемки и гастроли отменены.
Чтобы сохранить хотя бы приблизительно привычный уровень жизни, похоже, артистке придется залезть в запасы. Хорошо, что они есть.
Елена воспитывает двоих дочерей. Марте –тринадцать лет. Уме — четыре года.

«Конечно, сейчас нам, артистам, все очень непросто. К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись», — рассказала Борщева «Собеседнику».

Хорошо еще, что за короткий летний период удалось подзаработать.

«У меня были онлайн-выступления, — говорит Борщева. — Понятно, что они не приносят такого дохода, как живые концерты. Но все же… Также я снялась в двух сериалах и нескольких телешоу. Для комфортной жизни нам надо тысяч пятьсот в месяц. Понятно, что сейчас я таких денег не зарабатываю. Конечно, муж помогает. У него есть свои клиенты. Но из-за пандемии люди тоже меньше ходят на тренировки», — сокрушается Елена.

Знаменитая юмористка боится, что пандемия затянется еще на два-три года. Тогда шоу-бизнес окажется в катастрофическом положении.
Как ранее писал «Рамблер», юмористка Елена Борщева сообщила, что для нее госпитализация Дмитрия Хрусталева стала неожиданностью. По ее словам, ведущий постоянно проходил тестирование на COVID-19 на работе.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Комментарии 49
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
00:36
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
Происшествия
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
00:13
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
В мире
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
00:58
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение