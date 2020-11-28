Уже на грани: Брежневу осудили из-за «голого» фото

Певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась результатами новой фотосессии и, предвосхищая ставшие уже привычными комментарии хейтеров, сразу ответила им в Instagram 26 ноября

«Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед. Но это не повод этого не делать, и если уже делать — то с удовольствием!» — написала Брежнева.

К публикации она прикрепила свои новые снимки, на которых звезда в боди телесного цвета и абсолютно прозрачном плаще. Дополнило образ такое же кресло, в котором Брежнева расположилась, как ей удобно, что, конечно же, сразу заметили подписчики.

«Только не идите дальше в своих фотоэкспериментах, пожалуйста! Уже на грани….», «Не нравится тем, кто сидят на диванах и умничают, а ты попробуй лучше встань и сделай сам лучше», — прокомментировали пользователи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Совсем недавно Брежнева «получила» от них и за свой новый клип «Сестра», в котором снялась вместе с 19-летней дочерью и подругами. По задумке видео, артистка предстала в роли русалки, которая купается в аквариуме. За что в комментариях певицу сравнили с холодцом и обвинили в том, что она «берет» фанатов не вокалом, а «оголенным задом».