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Давно мечтали. 45-летняя жена Бориса Невзорова ждет от 70-летнего актера ребенка 

Russian Teleweek и ещё 3 1 час назад
Борис Невзоров готовится стать отцом
Фото: РИА Новости
Для Елены Хрипуновой это первый ребенок, а у Невзорова двое взрослых детей.
До встречи с Еленой Хрипуновой знаменитый актер и народный артист России Борис Невзоров был трижды женат. С Еленой они уже вместе более 10 лет и своей любви не скрывают. Еще несколько лет назад в эфире одного из ток-шоу Невзоров и Хрипунова признавались: хотят общего ребенка.
При этом их не смущает ни 25-летняя разница в возрасте, ни тот факт, что Елене уже 45, и для нее это будут первые роды. Женщина ради любимого готова пойти на риск. Считает, что любая «нормальная женщина хочет родить любимому мужчине ребенка». А возраст… ну, и что теперь. Пытались влюбленные не один год. И получилось. Во время весеннего карантина Елена забеременела.
Невзоров и Хрипунова/ Кадр из шоу «Сегодня вечером» (Первый канал)

«В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух. И время там провели очень продуктивно», — признался будущий отец. До конца года у пары появится долгожданный малыш. Невзоров надеется, что это будет девочка. Но любить, конечно, будут любого. И Невзоров, и Хрипунова осознают риски. Актер говорит, что жена — под бдительным надзором врачей.

«Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы», — признался Невзоров.
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Шоу-бизнес , Самоизоляция
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