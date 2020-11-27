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Скандал на «Голосе»: участника шоу обвинили в изнасиловании 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Участника «Голоса» обвинили в изнасиловании
Фото: Вконтакте
Жительница Москвы Яна Покрышкина обвинила в изнасиловании участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова, после чего Преображенский суд Москвы поместил ее в психиатрическую больницу. Об этом «МБХ медиа» заявил адвокат Дмитрий Джулай.
По словам адвоката, полицию и скорую москвичка вызвала в ночь с 21 на 22 ноября.

«По словам матери, ее изнасиловал Эмиль Кадыров. 25 ноября по решению суда ее отправили в Ганнушкина», — отметил Дмитрий Джулай.

Он также подчеркнул, что девушка никогда не состояла на учете в психдиспансере, и у нее не было травм головы.

«Поэтому, на каком основании она была помещена, — непонятно», — заявил защитник, отметив, что в суде отказались предоставить документы о принудительной госпитализации, а врачи не дают никакой информации матери москвички, ссылаясь на медицинскую тайну.

Как сообщал «Рамблер», Эмиль Кадыров был участником четвертьфинала 4 сезона телепроекта «Голос» на Первом канале.
При этом в октябре на шоу «Голос» разразился скандал. Поводом для критики судей и продюсеров программы стало выступление дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения. При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей.
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Шоу-бизнес , Происшествия
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