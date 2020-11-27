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Российский певец Казаченко предрек собственную голодную смерть

Lenta.ru
40 минут назад
Советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации Вадим Казаченко предрек собственную голодную смерть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Его слова процитировал «Собеседнику» концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.
Казаченко предрек собственную голодную смерть
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Казаченко в беседе с менеджером артистки пояснил, что долгое время сидит без работы. Лавров отметил, что общался со многими звездами эстрады, «они все в ужасе».
Концертный директор Ротару рассказал, что увидел одну из новых песен Казаченко в его социальных сетях.
«Я... переслал им (Вадиму Казаченко и его жене и продюсеру Ирине Аманти — прим. «Ленты.ру») видео и говорю: "Надо же, как много у вас хитов!"» — пояснил Лавров.
По словам концертного директора Ротару, Казаченко и Аманти перезвонили ему после сообщения. «Хитов-то у нас много, только петь негде. С голода помираем», — рассказали ему артист и его супруга. Они сообщили Лаврову, что сидят без работы, потому что «концертов нет вообще».
Сложности и у самой Софии Ротару.
«Раньше за выступления олигархи готовы были ей платить по шесть-семь миллионов рублей. Сейчас же она фактически осталась без работы», — пожаловался концертный директор артистки.
Есть и такие артисты, кто не стал понижать гонорар. «"Ленинград" со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит», — заявил Лавров.
25 ноября певица Лолита Милявская рассказала о финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса. По ее словам, в России сегодня около 200 «топовых артистов» вынуждены платить деньги на содержание творческих коллективов.
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