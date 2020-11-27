«Правда выйдет»: Ветлицкая о смерти Джигарханяна

Армен Джигарханян умер 14 ноября. Ему было 85 лет. Незадолго до этого, в начале октября, артист отметил круглую дату. По такому случаю в театре широко чествовали актера. Сам именинник предстал перед сотрудниками и немногочисленными гостями в инвалидном кресле.

Такое печальное зрелище немедленно спровоцировало распространение слухов. Стали говорить, что якобы на мероприятии Армен Джигарханян почти не говорил и мало кого узнавал. А еще общеизвестно, что после скандального расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер перестал выходить в свет, зато регулярно мотался по больницам.

Та же Виталина уже после смерти Джигарханяна утверждала, что если бы он до сих пор был с ней, то вел бы активный образ жизни, она бы ему не позволила сесть в инвалидное кресло. Цымбалюк-Романовская уверена, что к уходу актера может иметь отношение новое окружение, которое сформировалось вокруг него после их расставания.

О людях, окружавших Армена Джигарханяна, косвенно высказался и историк, писатель Эдвард Радзинский . Он был дружен с актером. Однако в последнее время их общение прервалось. В посвящении, которое Радзинский сделал по случаю смерти Джигарханяна, он отметил, что несколько раз пытался связаться с актером, но его к телефону так и не подзывали.

«Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить»,