Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Надеюсь, вся правда выйдет на свет»: Ветлицкая заговорила после смерти Джигарханяна 

Экспресс газета 4 часа назад
«Правда выйдет»: Ветлицкая о смерти Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Армен Джигарханян умер 14 ноября. Ему было 85 лет. Незадолго до этого, в начале октября, артист отметил круглую дату. По такому случаю в театре широко чествовали актера. Сам именинник предстал перед сотрудниками и немногочисленными гостями в инвалидном кресле.
Такое печальное зрелище немедленно спровоцировало распространение слухов. Стали говорить, что якобы на мероприятии Армен Джигарханян почти не говорил и мало кого узнавал. А еще общеизвестно, что после скандального расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер перестал выходить в свет, зато регулярно мотался по больницам.
Та же Виталина уже после смерти Джигарханяна утверждала, что если бы он до сих пор был с ней, то вел бы активный образ жизни, она бы ему не позволила сесть в инвалидное кресло. Цымбалюк-Романовская уверена, что к уходу актера может иметь отношение новое окружение, которое сформировалось вокруг него после их расставания.
О людях, окружавших Армена Джигарханяна, косвенно высказался и историк, писатель Эдвард Радзинский. Он был дружен с актером. Однако в последнее время их общение прервалось. В посвящении, которое Радзинский сделал по случаю смерти Джигарханяна, он отметил, что несколько раз пытался связаться с актером, но его к телефону так и не подзывали.

«Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить»,

— цитирует певицу Наталью Ветлицкую «Комсомольская правда» со ссылкой на ее аккаунт в «Фейсбуке».
Интересно, что певице ответила та же Виталина Цымбалюк-Романовская. Она заявила, что уже знает правду, и, по ее словам, «она страшная».
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Экспресс газета: последние новости
Анастасия Волочкова призналась в своем незавидном положении Анастасия Волочкова призналась в своем незавидном положении Новый обман Дрожжиной и Цивина вскрылся на шоу Первого канала Новый обман Дрожжиной и Цивина вскрылся на шоу Первого канала Певец Муромов откровенно об убийстве Талькова: «Это нигде и никогда не пишут» Певец Муромов откровенно об убийстве Талькова: «Это нигде и никогда не пишут»
Комментарии
Шоу-бизнес , Эдвард Радзинский , Наталья Ветлицкая , Армен Джигарханян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео
00:47
Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео
Происшествия Криминал
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
01:47
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
01:05
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
Происшествия
Новое предложение Жириновского попало на видео
00:28
Новое предложение Жириновского попало на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть