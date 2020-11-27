Ширвиндт: «К понедельнику уже меня „прокрутят“»

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт надеется, что его самочувствие улучшится к началу новой рабочей недели.
По словам 86-летнего актёра, он чувствует себя вялым, но медики внимательно следят за его состоянием и проводят лечение.
Ну, как? Пока вялость есть, но, я надеюсь, что где-то к понедельнику уже меня «прокрутят…», — ответил на вопрос KP.RU о здоровье худрук.
Ширвиндт признался, что не знает, как уберечься от коронавируса.
Как не заразиться? По-моему, рецептов нет. Неизвестно, где это летает, — сказал артист.
Режиссёр признался, что сохранить оптимизм в больнице ему помогает творчество — он пишет короткие юмористические стихотворения.
Ширвиндт госпитализирован вместе с женой Натальей в 52-ю, «ковидную» больницу столицы.
Ранее сын актёра и режиссёра Александра Ширвиндта Михаил рассказал о том, как отец, госпитализированный с коронавирусом, проводит в время в больнице, «безобразничает», переписываясь и обмениваясь продуктами с пациентами из других палат, писал NEWS.ru.