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«Знают, но молчат»: Лазарева высказалась на запретную тему 

Вероника Полынина 19 минут назад
«Знают, но молчат»: Лазарева высказалась на запретную тему
Фото: Instagram
Телеведущая Татьяна Лазарева подверглась критике в Сети после призыва чаще обсуждать критические дни.
В своем Youtube-канале Lazarevatut ведущая констатировала, что в современном обществе не принято обсуждать женскую физиологию.

«В нашем обществе это табуированная тема, как и вопрос интима. Мы все это делаем, мы все про это знаем, но не говорим. И мужчины, и женщины знают, что каждые 28 дней начинаются критические дни. Но предпочитают молчать. Хотя я от этого ни лучше, ни хуже не становлюсь», — сказала она.

Ведущая призвала открыто говорить о критических днях, однако не все зрители поддержали инициативу.

«Ну матка и матка, чё такого-то?», «Знаете, что думаю… Мастурбации, месячные, секс… Ну есть же личные интимные вещи, зачем их выносить на обсуждение на большой публике?», — написали Лазаревой в комментариях.

Впрочем, большая часть посмотревших выпуск поддержала мысль о том, что тема женской физиологии должна стать менее табуированной.
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Как сообщал «Рамблер», ранее Лазарева рассказала, что уже несколько лет не живет с мужем Михаилом Шацем. Актриса заявила, что свободное время проводит с дочерью в испанском городе Марбелья. Одной из причин, побудивших ее остаться там, она назвала хорошую школу. Она отмечала, что в Испании все дешевле, чем в России, и «не надо никаких понтов».
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