Сын Ширвиндта выдал «больничные безобразия» отца 

Сын художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта Михаил рассказал, как его отец «безобразничает» в больнице для больных коронавирусом.

Михаил Ширвиндт опубликовал видео в Instagram, в котором сообщил, что один из пациентов прислал Ширвиндту ананас и записку с предложением уступить ему свою палату, изложенным в стихотворной форме. Народный артист РСФСР послал соседу ответное стихотворение с благодарностью.

«Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт», — заявил сын артиста в видео.

Как сообщал «Рамблер», накануне 86-летний Ширвиндт и его 85-летняя супруга Наталья Белоусова были доставлены в больницу с положительными тестами на COVID-19. У Ширвиндта заболевание протекает в легкой форме, у его жены — бессимптомно.

Ширвиндт — художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР. Он играл в театре Ленком, театре на Малой Бронной, в таких фильмах и сериалах, как «Маленькие комедии большого дома», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Еще раз про любовь», «Ревизор», «Майор "Вихрь"», «12 стульев» и «Самый маленький гном».