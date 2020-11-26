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Сын Ширвиндта выдал «больничные безобразия» отца 

Вероника Полынина 56 минут назад
Сын Ширвиндта выдал «больничные безобразия» отца
Фото: РИА Новости
Сын художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта Михаил рассказал, как его отец «безобразничает» в больнице для больных коронавирусом.
Михаил Ширвиндт опубликовал видео в Instagram, в котором сообщил, что один из пациентов прислал Ширвиндту ананас и записку с предложением уступить ему свою палату, изложенным в стихотворной форме. Народный артист РСФСР послал соседу ответное стихотворение с благодарностью.

«Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт», — заявил сын артиста в видео.

Как сообщал «Рамблер», накануне 86-летний Ширвиндт и его 85-летняя супруга Наталья Белоусова были доставлены в больницу с положительными тестами на COVID-19. У Ширвиндта заболевание протекает в легкой форме, у его жены — бессимптомно.
Ширвиндт экстренно госпитализирован
Ширвиндт — художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР. Он играл в театре Ленком, театре на Малой Бронной, в таких фильмах и сериалах, как «Маленькие комедии большого дома», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Еще раз про любовь», «Ревизор», «Майор "Вихрь"», «12 стульев» и «Самый маленький гном».
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