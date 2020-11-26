Виталина объяснила, почему не была на могиле Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор не была у него на кладбище.

«Мне нужно время. Пока я не готова посетить кладбище, не могу, не хватает сил», — заявила она «Вечерней Москве».

По словам Цымбалюк-Романовской, она до сих пор не приняла факт смерти бывшего мужа.

«Он жив для меня, в моем сердце, памяти, живы воспоминания о нем, все, чему он меня научил. Это он меня сформировал как личность, я ему бесконечно благодарна», — сказала пианистка.

Цымбалюк-Романовская также рассказала, почему не пришла на похороны Джигарханяна.

«Я не в состоянии была противостоять тем провокациям, которые меня там могли поджидать. А там были люди, которые явно хотели мне сказать много чего неприятного», — призналась она.

Виталина заверила, что обязательно сходит к экс-возлюбленному, когда полностью примет тот факт, что его больше нет.

Как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.