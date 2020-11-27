Певцов ответил на новости о своей смерти

Актер Дмитрий Певцов опроверг слухи о своей смерти. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он приобрел для себя место на одном из московских кладбищ рядом с могилой сына. Это вызвало слухи о смерти актера.

Певцов в своем Instagram опубликовал видео с опровержением слухов. Он обратился к поклонникам, сообщив, что у него все прекрасно, и умирать он не собирается. Также актер поблагодарил всех, кто проявляет интерес к его персоне.