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Дмитрий Певцов опроверг публикации СМИ о своей смерти 

Моя Москва.онлайн и ещё 7 2 часа назад
Певцов ответил на новости о своей смерти
Фото: Моя Москва.онлайн
Актер Дмитрий Певцов опроверг слухи о своей смерти. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он приобрел для себя место на одном из московских кладбищ рядом с могилой сына. Это вызвало слухи о смерти актера.
Певцов в своем Instagram опубликовал видео с опровержением слухов. Он обратился к поклонникам, сообщив, что у него все прекрасно, и умирать он не собирается. Также актер поблагодарил всех, кто проявляет интерес к его персоне.

"Значит, я буду жить долго и счастливо назло вам. А тем, кто действительно интересуется моим здоровьем, говорю, что все отлично и все хорошо".

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