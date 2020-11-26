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Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
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Львенок Киркорова погиб в Крыму
Алиса Селезнёва
13 минут назад
Фото: ВКонтакте
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Львицы загрызли львенка, которого в 2016 году спас в парке «Тайган» певец
Филипп Киркоров
. Об этом
сообщил
Telegram-канал Mash.
По данным издания, Киркоров был на экскурсии