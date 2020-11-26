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Львенок Киркорова погиб в Крыму 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
Львенок Киркорова погиб в Крыму
Фото: ВКонтакте
Львицы загрызли львенка, которого в 2016 году спас в парке «Тайган» певец Филипп Киркоров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, Киркоров был на экскурсии