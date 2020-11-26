Актер Павел Прилучный после полученных травм еще месяц не сможет разговаривать, сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник.

При этом 9 декабря звезда "Мажора" должен выйти на сцену в спектакле "Косметика врага" в "Театриуме на Серпуховке". Возможно, шоу будет перенесено на другую дату, продажа билетов на мероприятие продолжается.

Сейчас Прилучный находится в больнице, его часто навещает актриса Мирослава Карпович. Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде.

Друг артиста рассказал, что Прилучный участвовал в драке, сам актер уточнил, что обстоятельства инцидента выясняет полиция.