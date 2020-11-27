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Новый обман Дрожжиной и Цивина вскрылся на шоу Первого канала 

Экспресс газета и ещё 4 4 часа назад
Вскрылся новый обман Дрожжиной и Цивина
Фото: РИА Новости
Несколько недель назад вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко обратилась в полицию с заявлением против актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа, юриста Михаила Цивина. Гитана утверждала, что пара втерлась к ней в доверие. Якобы они тайком переписали на себя все имущество, которое оставил после себя Алексей Баталов: недвижимость и внушительные суммы денег. Вдова артиста пожаловалась, что в результате осталась ни с чем. А ведь у нее на иждивении находится взрослая дочь Мария, у которой тяжелая форма ДЦП.
Разразился скандал. Полиция заинтересовалась этим делом, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин были задержаны. Сейчас они снова на свободе, но ограничены в определенных действиях и обязаны по первому требованию явиться в полицию.
Между тем открываются все новые данные, касающиеся действий пары. Выяснилось, что свои делишки Дрожжина и Цивин проворачивают уже многие годы. В серии выпусков шоу Первого канала «Пусть говорят» появилось немало людей, которые якобы пострадали от нечистоплотности актрисы и юриста. Экспертов в студии, например, очень заинтересовало, откуда у пары почти два десятка квартир.
А в последнем выпуске шоу вскрылся новый обман Цивина и Дрожжиной. Так, оказалось, что актриса присвоила себе звание заслуженной артистки и проректора вуза. Наталья Дрожжина ранее утверждала, что работает проректором при Университете МВД России. Появившаяся в «Пусть говорят» сотрудница учреждения заявила, что актриса никаких постов там не занимает.
То же относится и к званию заслуженной артистки. Кандидаты на получение такого важного звания обычно утверждаются самим президентом. Что касается Натальи Дрожжиной, то выяснилось, что такой указ подписан не был.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Налог на имущество , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Наталия Дрожжина , СКР , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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