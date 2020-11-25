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Любовница Тарзана выложила фото поцелуя с ним 

New Magazine 17 минут назад
Любовница Тарзана показала новое пикантное фото
Фото: РИА Новости
Страсти вокруг семьи Натальи Королёвой и Сергея Глушко кипят уже несколько месяцев. Причина — измена стриптизера своей жене с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко, в которой он сам и признался. К тому же Наташа Королева обвинила девушку еще и в краже, которые пропали из дома после визита Анастасии.
Недавно актриса опубликовала на своей страничке фото, на котором нежно целует мужа женатого Сергея Глушко.
new-magazine.ru
Муж Наташи Королевой выглядит очень счастливым. Девушка утверждает, что была вынуждена во всем признаться, иначе ей грозил срок за кражу. Также Анастасия уверяет, что секс с Сергеем был у них по обоюдному согласию.

“Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже. У меня не было выбора” — объяснила свои действия актриса.

Ранее Сергей Глушко признал измену и выступил против любовницы. Однако, недавний свой отпуск он провел без супруги.
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