Любовница Тарзана показала новое пикантное фото

Страсти вокруг семьи Натальи Королёвой и Сергея Глушко кипят уже несколько месяцев. Причина — измена стриптизера своей жене с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко, в которой он сам и признался. К тому же Наташа Королева обвинила девушку еще и в краже, которые пропали из дома после визита Анастасии.

Недавно актриса опубликовала на своей страничке фото, на котором нежно целует мужа женатого Сергея Глушко.

new-magazine.ru

Муж Наташи Королевой выглядит очень счастливым. Девушка утверждает, что была вынуждена во всем признаться, иначе ей грозил срок за кражу. Также Анастасия уверяет, что секс с Сергеем был у них по обоюдному согласию.

“Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже. У меня не было выбора” — объяснила свои действия актриса.

Ранее Сергей Глушко признал измену и выступил против любовницы. Однако, недавний свой отпуск он провел без супруги.