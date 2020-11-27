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Дочь Заворотнюк переехала в новую московскую квартиру 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
Дочь Заворотнюк переехала в новую квартиру
Фото: anna_zavorotnyuk/instagam.com
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна переехала из загородного дома в новую квартиру в центре Москвы. Девушка показала кадры из апартаментов своим подписчикам на личной странице в социальной сети.
По словам Заворотнюк, ей очень нравится минималистичный ремонт. Сама себя дочь актрисы в таких вопросах, как переезд и оформление интерьера новой квартиры, назвала «страшной торопыгой».
На снимках, которые Анна обнародовала в сторис Instagram, видно, что в новом жилье девушки действительно мало мебели, а в отделке преобладают бежевый и коричневый цвета.

Не всё так плохо, скоро придёт мой диван, шкафы, кресла, — рассказала дочь Заворотнюк.

Также Анна попросила подписчиков помочь ей найти обеденный стол и стулья.
Мать девушки, которая отважно борется с раком мозга, сейчас живёт в загородном доме в посёлке Крекшино на юго-западе Московской области и уже выходит на прогулки. Правда, актриса делает это в сопровождении помощников, которые тщательно следят, чтобы Заворотнюк не сфотографировали папарацци.
Как ранее передавал NEWS.ru, дочь Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram снимок, который, как считают подписчики, намекает на скорую свадьбу девушки.
Анна Заворотнюк охотно делится в соцсетях бытовыми подробностями своей жизни — результатами визитов к стилисту, покупкой новых нарядов, отчётами о посещении интересных мест.
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