Джиган попал в драку со стрельбой в центре Москвы 

Хип-хоп исполнитель Джиган попал на видео с дракой и стрельбой. Запись опубликовал телеграм-канал Baza

На кадрах несколько человек выясняют отношения, предположительно, на кухне ресторана. У одного из участников потасовки в руках пистолет, он производит из него по крайней мере два выстрела, при этом дерущиеся разбегаются и прячутся. О пострадавших не сообщается.

Все это время Джиган стоит в стороне от участников конфликта и смущенно улыбается.

По информации Baza, инцидент произошел в строящемся ресторане на Патриарших прудах. Комментариев от Джигана пока не поступало.