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Джиган попал в драку со стрельбой в центре Москвы 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Хип-хоп исполнитель Джиган попал на видео с дракой и стрельбой. Запись опубликовал телеграм-канал Baza.
На кадрах несколько человек выясняют отношения, предположительно, на кухне ресторана. У одного из участников потасовки в руках пистолет, он производит из него по крайней мере два выстрела, при этом дерущиеся разбегаются и прячутся. О пострадавших не сообщается.
Все это время Джиган стоит в стороне от участников конфликта и смущенно улыбается.
Названа причина избиения Прилучного
По информации Baza, инцидент произошел в строящемся ресторане на Патриарших прудах. Комментариев от Джигана пока не поступало.
Шоу-бизнес , Видео
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