Музыкальный продюсер Бари Алибасов побывал в следственном управлении Следственного комитета России по ЦАО Москвы в рамках доследственной проверки, которая была начата после обращения его жены, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом Business FM сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Представляющий интересы продюсера адвокат Роман Кандауров в свою очередь рассказал, что Алибасов был опрошен следователем и дал пояснения по поводу сделки с квартирой.

«В ходе него Алибасов подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной», — сказал адвокат.

Ранее СК сообщил, что после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной по поводу возможных противоправных действий с ее недвижимостью председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку.

Федосеева-Шукшина заявила о мошенничестве со стороны своего мужа и его помощника Сергея Моцаря при проведении сделки с квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимость, которая перешла к иному лицу. Ход и результаты проверки были взяты на контроль в центральном аппарате ведомства, проинформировал СК.

По мнению Кандаурова, Федосеева-Шукшина подала заявление в СК «с целью перевода гражданско-правового спора в уголовную плоскость». Троицкий районный суд Москвы 12 октября обязал Алибасова вернуть жене двухкомнатную квартиру в Новой Москве. В свое время Лидия Федосеева-Шукшина подарила ее мужу, оформив договор дарения. Впоследствии Алибасов переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря. Сам Алибасов утверждает, что сделка была возмездной, ему срочно были нужны деньги. Он уверяет, что закон не нарушал.

Продюсер обжаловал решение Троицкого суда в Мособлсуде. По его мнению, Шукшина задумала вернуть квартиру себе обратно под влиянием родственников. Ранее 73-летний Алибасов подал на развод с 83-летней Шукшиной. Это заявление пока не рассмотрено. Слушание назначено на 9 декабря в мировом суде.