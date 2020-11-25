Видео рассказа Юлии Волковой о жизни после «Тату» 

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала о том, как складывалась ее жизнь после распада группы. Например, девушки выступали на открытии олимпиады в Сочи в 2014 году. После этого группу снова начали "разрывать" с предложениями о концертах. Группа запланировала гастроли, концерты и съемки на год вперед. Но потом Юля и Лена встретились в аэропорту, поссорились и разбежались.

Также Юлия рассказала о своих неудачных отношениях, которые закончились побоями и переломами ее лица. И конечно о том, как ей впервые сообщили о том, что у нее онкология.