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«Совсем русских за идиотов держат»: Лолиту затопило 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Совсем русских за идиотов держат»: Лолиту затопило
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская рассказала в Instagram, что в ее квартире в Болгарии прорвало трубу и затопило два этажа ниже. При этом страховая компания отказала в выплатах, так как артистка не была в стране больше месяца.

«Моя квартира под списание. У меня сгнило все. Залила соседей и у них все сгнило. Плесень везде. И даже на первом этаже, чуть меньше пострадали, но все равно пострадали», — рассказала певица.

Лолита подчеркнула, что была абсолютно спокойна, так как застраховала гражданскую ответственность, и ожидала выплат от страховой. Однако ей отказали в возмещении ущерба.

«Они просто прислали мне ответ, что отказывают в возмещении страховки по той причине, что меня больше 30 дней не было», — рассказала артистка.

При этом, по ее словам, пока делали экспертизу затопления, не забыли выслать новую страховку на следующий год.

«Вероятно, совсем русских за идиотов держат», — отметила Милявская, подчеркнув, что всегда предупреждает о тех, «с кем нельзя сходить в туалет на одном гектаре».

«Рамблер» писал, что в прошлом году Лолита в соцсетях регулярно делилась кадрами с отдыха в Болгарии. Она отмечала, что уехала туда восстанавливать силы и избавилась от аллергии, которая «замучила в Москве».
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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