«Добрая душа»: коллеги молятся о Заворотнюк 

Несмотря на то, что актриса Анастасия Заворотнюк уже год нигде не появляется, коллеги помнят о ней и молятся за ее здоровье. Об этом рассказала изданию «СтарХит» актриса Лина Миримская.

По словам артистки, она дружила с Заворотнюк, которая играла с ее мамой в одном театре — в «Табакерке».

«Я с Настей дружила, ходили с мамой к ней на «Ледниковый период», когда она его вела. Не знаем точно, что сейчас с Заворотнюк, но мы молимся за ее здоровье и очень переживаем», — рассказала Миримская.

Она подчеркнула, что для нее звезда «Моей прекрасной няни» «всегда будет особенным человеком».

«Добрая душа, красавица, Умеет любить и ненавидеть! Дай Бог ей всего!» — заявила Лина Миримская.