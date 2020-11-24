Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Добрая душа»: коллеги молятся о Заворотнюк 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Добрая душа»: коллеги молятся о Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Несмотря на то, что актриса Анастасия Заворотнюк уже год нигде не появляется, коллеги помнят о ней и молятся за ее здоровье. Об этом рассказала изданию «СтарХит» актриса Лина Миримская.
По словам артистки, она дружила с Заворотнюк, которая играла с ее мамой в одном театре — в «Табакерке».

«Я с Настей дружила, ходили с мамой к ней на «Ледниковый период», когда она его вела. Не знаем точно, что сейчас с Заворотнюк, но мы молимся за ее здоровье и очень переживаем», — рассказала Миримская.

Она подчеркнула, что для нее звезда «Моей прекрасной няни» «всегда будет особенным человеком».

«Добрая душа, красавица, Умеет любить и ненавидеть! Дай Бог ей всего!» — заявила Лина Миримская.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным было заявлено о новых методах лечения опухолей, в том числе и головного мозга, и отмечено, что они были предложены звезде «Моей прекрасной няни». Однако семья актрисы отказалась от экспериментального лечения, так как Заворотнюк стало лучше.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Владимир Путин , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
00:46
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
00:15
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
В мире Интернет
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
02:26
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
В мире Происшествия
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
00:25
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
00:44
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
Происшествия
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
00:06
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
Происшествия
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
00:40
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
Происшествия
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
01:33
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
Армия В мире
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
01:33
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
Наука и техника В мире
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
00:31
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение