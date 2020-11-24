«Добрая душа»: коллеги молятся о Заворотнюк 

Несмотря на то, что актриса Анастасия Заворотнюк уже год нигде не появляется, коллеги помнят о ней и молятся за ее здоровье. Об этом рассказала изданию «СтарХит» актриса Лина Миримская.
По словам артистки, она дружила с Заворотнюк, которая играла с ее мамой в одном театре — в «Табакерке».
«Я с Настей дружила, ходили с мамой к ней на «Ледниковый период», когда она его вела. Не знаем точно, что сейчас с Заворотнюк, но мы молимся за ее здоровье и очень переживаем», — рассказала Миримская.
Она подчеркнула, что для нее звезда «Моей прекрасной няни» «всегда будет особенным человеком».
«Добрая душа, красавица, Умеет любить и ненавидеть! Дай Бог ей всего!» — заявила Лина Миримская.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным было заявлено о новых методах лечения опухолей, в том числе и головного мозга, и отмечено, что они были предложены звезде «Моей прекрасной няни». Однако семья актрисы отказалась от экспериментального лечения, так как Заворотнюк стало лучше.