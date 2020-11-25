Около десяти лет назад один из самых эксцентричных артистов отечественного шоу-бизнеса Борис Моисеев перенес инсульт (по некоторым данным, и не один). В итоге, артиста частично парализовало. До сих пор певец не реабилитировался. Поэтому Борис Моисеев был вынужден завершить карьеру.

Сейчас он ведет закрытый образ жизни: не дает интервью, не снимается на телевидении, не посещает светские мероприятия. Впрочем, в ближайшее время все может измениться. Помощник Бориса Моисеева Сергей Горох объявил о том, что сейчас готовится программа, посвященная экстравагантному исполнителю. Вероятно, в ней появится и сам певец. Не исключено, что Борис Моисеев исполнит свой хит "Голубая луна" вместе с Николаем Трубачом и… Ольгой Бузовой.

Дело в том, что недавно Трубач и Бузова представили нестареющий шлягер на одном из телешоу. Причем, по словам того же Гороха, вначале они спрашивали разрешения, а потом — мнения у Моисеева.

"Борис с удовольствием разрешил им это сделать. Кроме того, он прослушал несколько версий этой песни в их исполнении. И даже лично утвердил ту, которая в итоге была исполнена",

— сообщил Сергей Горох и отметил, что Борис Моисеев, в итоге, несколько раз пересмотрел выступление Николая Трубача и Ольги Бузовой. У него остались неоднозначные впечатления после просмотра — ему было и весело и грустно.