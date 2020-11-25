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Парализованный Моисеев споет с Трубачом и Бузовой 

Экспресс газета и ещё 6 1 час назад
Около десяти лет назад один из самых эксцентричных артистов отечественного шоу-бизнеса Борис Моисеев перенес инсульт (по некоторым данным, и не один). В итоге, артиста частично парализовало. До сих пор певец не реабилитировался. Поэтому Борис Моисеев был вынужден завершить карьеру.
Сейчас он ведет закрытый образ жизни: не дает интервью, не снимается на телевидении, не посещает светские мероприятия. Впрочем, в ближайшее время все может измениться. Помощник Бориса Моисеева Сергей Горох объявил о том, что сейчас готовится программа, посвященная экстравагантному исполнителю. Вероятно, в ней появится и сам певец. Не исключено, что Борис Моисеев исполнит свой хит "Голубая луна" вместе с Николаем Трубачом и… Ольгой Бузовой.
Дело в том, что недавно Трубач и Бузова представили нестареющий шлягер на одном из телешоу. Причем, по словам того же Гороха, вначале они спрашивали разрешения, а потом — мнения у Моисеева.

"Борис с удовольствием разрешил им это сделать. Кроме того, он прослушал несколько версий этой песни в их исполнении. И даже лично утвердил ту, которая в итоге была исполнена",

— сообщил Сергей Горох и отметил, что Борис Моисеев, в итоге, несколько раз пересмотрел выступление Николая Трубача и Ольги Бузовой. У него остались неоднозначные впечатления после просмотра — ему было и весело и грустно.
"Он счастлив. Правда, сожалеет, что все произошло без него. Сказал: «Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли». Я уверен, что они споют песню вместе. Сейчас готовится большая передача о Борисе Михайловиче на одном из каналов. Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", — цитирует Сергея Гороха Teleprogramma.pro.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Видео , Богдан Титомир , Борис Моисеев , Влад Сташевский , Юлия Волкова , Владимир Левкин , Николай Трубач , Ирина Шведова , Татьяна Иванова , НТВ
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