«Достали»: возбуждено уголовное дело из-за Гном Гномыча 

Продюсер Яна Рудковская заявила в Instagram, что вместе с адвокатами смогла добиться возбуждения уголовного дела о клевете после появления в СМИ информации о болезни ее сына.

Рудковская подчеркнула, что она вместе с супругом Евгением Плющенко давно «научились преодолевать такие трудности, какие многим и не снились», особенно, если это касается детей.

«Мы боролись и делали все, чтобы эта дикая подлость не осталась безнаказанной. И я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами: Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровской и т.д. добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району г. Москвы», — заявила Рудковская.

Она также предупредила недоброжелателей, что правосудие восторжествует, и заверила, что намерена бороться за принятие закона, который запретит СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей.