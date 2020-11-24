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«Достали»: возбуждено уголовное дело из-за Гном Гномыча 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
«Достали»: возбуждено уголовное дело из-за Гном Гномыча
Фото: соцсети
Продюсер Яна Рудковская заявила в Instagram, что вместе с адвокатами смогла добиться возбуждения уголовного дела о клевете после появления в СМИ информации о болезни ее сына.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера. По словам продюсера, публикация материала о ее сыне привела к тому, что она прекратила общение с семьей Натальи Шкулевой и Андрея Малахова.
Рудковская подчеркнула, что она вместе с супругом Евгением Плющенко давно «научились преодолевать такие трудности, какие многим и не снились», особенно, если это касается детей.

«Мы боролись и делали все, чтобы эта дикая подлость не осталась безнаказанной. И я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами: Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровской и т.д. добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району г. Москвы», — заявила Рудковская.

Она также предупредила недоброжелателей, что правосудие восторжествует, и заверила, что намерена бороться за принятие закона, который запретит СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей.

«Мы не собираемся никому ничего прощать. Таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, а также закрытия источников их лживой информации. Честно, достали!» — написала продюсер.

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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Общество , Наталья Шкулева , Александр Добровинский , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Евгений Плющенко , МВД
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