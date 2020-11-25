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«Она очень ревнивая жена»: Джигурда прокомментировал решение Кругликовой развестись с Ефремовым 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 минут назад
«Ревнивая жена»: Джигурда объяснил развод Ефремова
Фото: ТАСС
В «Комсомольской правде» появилась информация о том, что звукорежиссер Софья Кругликова якобы собирается подавать на развод с актером Михаилом Ефремовым.
И это только вопрос времени. Источник рассказал изданию, что Софья не смогла простить мужу интрижку с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. К тому же, по мнению анонима, сейчас, когда Михаил Олегович потерял свободу, все имущество легче поделить.
При этом адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что узнал новость из СМИ. А Кругликова в свою очередь ничего не говорила ему о подготовке документов для бракоразводного процесса.
Teleprogramma.pro обратилась за комментариями к актеру Никите Джигурде, который уверен в том, что дыма без огня не бывает. И у него есть свои соображения на этот счет.

«В свое время я переписывался с Софьей, которая очень благодарила меня за помощь. Писала, что невозможно переоценить то, что вы сделали для Миши и для нашей семьи. «Но я очень ревнивая жена…», — рассказывает Никита Джигурда.

Сейчас Миша находится в такой ситуации, когда ему нужна поддержка. Вчера перед зданием Хамовнического суда я говорил, что адвокат Ефремова Андрей Алешкин приходил к Михаилу в СИЗО. (Я просил Мишу подписать с ним соглашение о помиловании). А буквально сразу после него туда пришли адвокат Петр Хархорин со своим нотариусом. Из достоверных источников мне известно, что они получили доверенность на счет Ефремова (около пяти миллионов рублей), которой может воспользоваться Софья Кругликова. Эти практически последние деньги Миша отдал на детей.

И как только это случилось, появилась ужасающая новость, в которую не хочется верить. Но я знаю ситуацию изнутри… Софья Кругликова, конечно, молится, но ее одолевают бесы. Софья — ревнивая жена. Деньги на детей у нее. При этом Софья может претендовать на две трети имущества. Она не хочет быть мадам Брошкиной и сыграла на опережение.

Я знаю, что сейчас многие в Интернете возмущены, как можно в такой ситуации добивать Мишу? Я до последнего отстаивал правоту Софьи, когда правозащитница Елена Васильева из Финляндии и другие говорили, что жена подставляет Михаила, наняв этих левых адвокатов.

— Вы называете так Петра Хархорина,