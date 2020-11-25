«Ревнивая жена»: Джигурда объяснил развод Ефремова

Сейчас Миша находится в такой ситуации, когда ему нужна поддержка. Вчера перед зданием Хамовнического суда я говорил, что адвокат Ефремова Андрей Алешкин приходил к Михаилу в СИЗО. (Я просил Мишу подписать с ним соглашение о помиловании). А буквально сразу после него туда пришли адвокат Петр Хархорин со своим нотариусом. Из достоверных источников мне известно, что они получили доверенность на счет Ефремова (около пяти миллионов рублей), которой может воспользоваться Софья Кругликова. Эти практически последние деньги Миша отдал на детей.