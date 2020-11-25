«Ревнивая жена»: Джигурда объяснил развод Ефремова

«В свое время я переписывался с Софьей, которая очень благодарила меня за помощь. Писала, что невозможно переоценить то, что вы сделали для Миши и для нашей семьи. «Но я очень ревнивая жена…», — рассказывает Никита Джигурда.
Сейчас Миша находится в такой ситуации, когда ему нужна поддержка. Вчера перед зданием Хамовнического суда я говорил, что адвокат Ефремова Андрей Алешкин приходил к Михаилу в СИЗО. (Я просил Мишу подписать с ним соглашение о помиловании). А буквально сразу после него туда пришли адвокат Петр Хархорин со своим нотариусом. Из достоверных источников мне известно, что они получили доверенность на счет Ефремова (около пяти миллионов рублей), которой может воспользоваться Софья Кругликова. Эти практически последние деньги Миша отдал на детей.
И как только это случилось, появилась ужасающая новость, в которую не хочется верить. Но я знаю ситуацию изнутри… Софья Кругликова, конечно, молится, но ее одолевают бесы. Софья — ревнивая жена. Деньги на детей у нее. При этом Софья может претендовать на две трети имущества. Она не хочет быть мадам Брошкиной и сыграла на опережение.
Я знаю, что сейчас многие в Интернете возмущены, как можно в такой ситуации добивать Мишу? Я до последнего отстаивал правоту Софьи, когда правозащитница Елена Васильева из Финляндии и другие говорили, что жена подставляет Михаила, наняв этих левых адвокатов.