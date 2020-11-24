Тарзана шантажируют публикацией секс-видео

Танцовщик рассказал правоохранителям, что первое сообщение от злоумышленников ему поступило в мессенджере WhatsApp еще 16 октября. Ему пригрозили выставить на всеобщее обозрение «некие порочащие его сведения», если он не переведет на указанный счет 2 миллиона рублей. С тех пор угрозы поступают стриптизеру регулярно.