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Тарзана шантажируют публикацией секс-видео

Павел Тиунов
1 час назад
Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался в полицию на вымогательство у его 2 миллионов рублей, сообщает «Пятый канал». По словам мужа Наташи Королевой, неизвестные угрожают опубликовать в Сети порочащую его информацию, если он не заплатит.
Тарзана шантажируют публикацией секс-видео
Фото: ТАССТАСС
Танцовщик рассказал правоохранителям, что первое сообщение от злоумышленников ему поступило в мессенджере WhatsApp еще 16 октября. Ему пригрозили выставить на всеобщее обозрение «некие порочащие его сведения», если он не переведет на указанный счет 2 миллиона рублей. С тех пор угрозы поступают стриптизеру регулярно.
Журналисты «Пятого канала» предположили, что речь может идти о публикации секс-видео с участием Глушко и двух девушек, одна из которых – актриса Анастасия Шульженко, заявившая впоследствии о беременности от Тарзана. Ранее стриптизер уже заявлял, что в руках его «любовниц» оказалась пикантная запись, которую они намеревались продать за хорошие деньги.
Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник в правоохранительные органы сообщает, что вымогатели указывают Тарзану на несуществующий долг, который артист обязан отдать. В противном случае они грозят опубликовать «порочащую информацию личного характера».
Ранее, как сообщал «Рамблер», нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к сотрудникам ФСБ с заявлением о вымогательстве. Футболист заявил правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального секс-ролика с его участием на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение. Речь шла о 5 миллионах долларов. Дзюба отказался из-за того, что сумма для него оказалась слишком большой, а также потому, что гарантии сохранения видео в тайне не было. При этом спортсмен записал диалог с вымогателем. Запись разговора он передал контрразведчикам. По словам журналистов, имеющихся доказательств хватает для возбуждения уголовного дела.
Шоу-бизнес,Анастасия Шульженко,Артем Дзюба,Сергей Глушко,СБОРНАЯ РОССИИ,ФСБ,МВД,
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