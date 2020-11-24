Тарзана шантажируют публикацией секс-видео

Ранее, как сообщал «Рамблер», нападающий сборной России
по футболу Артем Дзюба
обратился к сотрудникам ФСБ
с заявлением о вымогательстве. Футболист заявил правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального секс-ролика с его участием на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение. Речь шла о 5 миллионах долларов. Дзюба отказался из-за того, что сумма для него оказалась слишком большой, а также потому, что гарантии сохранения видео в тайне не было. При этом спортсмен записал диалог с вымогателем. Запись разговора он передал контрразведчикам. По словам журналистов, имеющихся доказательств хватает для возбуждения уголовного дела.