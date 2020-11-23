Баста вернулся в 90-е в новом клипе

«Не дотянуться до звезд тем, кто слишком устал, сбился с пути, не верит всерьез в солнце. Все превращается в пыль и ветер вселенной заставит забыть тебя, кем ты тут был», - читает Баста, пока в кадре появляются улицы, машина из 90-х и компания парней в спортивных костюмах.