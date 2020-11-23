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Баста вернулся в 90-е в новом клипе

Мария Иванова
11 минут назад
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил клип на новую песню «Не дотянуться до звезд», видео опубликовано на YouTube-канале ТО «Gazgolder». В комментариях к клипу пользователи похвалили Басту за «возвращение к старой школе».
Баста вернулся в 90-е в новом клипе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не дотянуться до звезд тем, кто слишком устал, сбился с пути, не верит всерьез в солнце. Все превращается в пыль и ветер вселенной заставит забыть тебя, кем ты тут был», - читает Баста, пока в кадре появляются улицы, машина из 90-х и компания парней в спортивных костюмах.
«Старый добрый Баста)» - заявил в комментариях пользователь Kireal Tranko (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Баста показал новой школе ,как нужно разваливать всё и вся! Респект Василий Михайлович!» - написал Никита Х.

«Неужели нормальный трэк!Сопливые песни задолбали!Старый Баста рэспект», - добавил Вячеслав Панфёров.

«Старый добрый не бодяженный Баста! Спасибо Михалыч за этот прекрасный олдскульеый вайб)!» - поблагодарил Басту Крымский Влог.
Как писал «Рамблер», ранее в интервью Forbes Баста рассказал, что почти весь 2019 год он занимался только своей музыкой.
«Я этим занялся, когда слился со всех проектов, которые мне предлагали на телевидении или где-то еще за деньги. И я счастлив», - заявил он.
Шоу-бизнес,Баста,Forbes,
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