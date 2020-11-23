Баста вернулся в 90-е в новом клипе

«Старый добрый Баста)» - заявил в комментариях пользователь Kireal Tranko (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Баста показал новой школе ,как нужно разваливать всё и вся! Респект Василий Михайлович!» - написал Никита Х.
«Неужели нормальный трэк!Сопливые песни задолбали!Старый Баста рэспект», - добавил Вячеслав Панфёров.
«Старый добрый не бодяженный Баста! Спасибо Михалыч за этот прекрасный олдскульеый вайб)!» - поблагодарил Басту Крымский Влог.
«Я этим занялся, когда слился со всех проектов, которые мне предлагали на телевидении или где-то еще за деньги. И я счастлив», - заявил он.