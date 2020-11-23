Алибасов придумал коронавирусное имя для ребенка 

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов решил назвать своего будущего ребенка в честь главной напасти 2020 года, заявил РИА ФАН его PR-менеджер Вадим Горожанкин. Мать будущего младенца взяла паузу на размышления.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что от 73-летнего Алибасова забеременела его молодая помощница массажистка Виктория Полторацкая. Оказалось, что девушка уже шесть недель вынашивает ребенка.
Продюсер тем временем уже придумал, как назовет своего будущего наследника или наследницу. Пол ребенка еще не известен. Если родится мальчик, Алибасов назовет его Ковидом, если девочка — Пандемией.
«Продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса», — прокомментировал решение шефа Вадим Городанкин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от вымогательства со стороны Бари Алибасова. Поводом для жалобы стало решение суда, по которому артистка должна отдать помощнику продюсера Сергею Моцарю 1 миллион рублей. Дело связано со столичной квартирой Федосеевой-Шукшиной, которую она сначала отписала Алибасову, а тот в свою очередь продал ее своему помощнику. В итоге суд постановил вернуть квартиру актрисе, а Моцарю деньги. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Бари Алибасова. Продюсер заявил, что из него решили сделать мошенника и выразил намерение продолжать судиться за квартиру.