Алибасов придумал коронавирусное имя для ребенка 

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов решил назвать своего будущего ребенка в честь главной напасти 2020 года, заявил РИА ФАН его PR-менеджер Вадим Горожанкин. Мать будущего младенца взяла паузу на размышления.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что от 73-летнего Алибасова забеременела его молодая помощница массажистка Виктория Полторацкая. Оказалось, что девушка уже шесть недель вынашивает ребенка.

Продюсер тем временем уже придумал, как назовет своего будущего наследника или наследницу. Пол ребенка еще не известен. Если родится мальчик, Алибасов назовет его Ковидом, если девочка — Пандемией.

«Продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса», — прокомментировал решение шефа Вадим Городанкин.