Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Жизнь Ворониных остановилась»: как смерть Клюева повлияла на его коллег 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
«Жизнь Ворониных остановилась»
Фото: РИА Новости
Смерть главной звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева остановила съемки сериала и оставила его коллег без работы и средств к существованию. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил актер Георгий Дронов.
Как сообщал «Рамблер», Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября. В последнее время актер был известен широкой публике по исполнению одной из главных ролей в сериале «Воронины». Клюеву было 76 лет. В Малом театре, где он работал, сообщили, что артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
По словам «киносына» Клюева Георгия Дронова, актеры из сериала «Воронины» сидят без денег.

«Любой человек и в нашей съемочной группе, и среди актеров, и, я даже думаю, среди людей, которые любят наш сериал, понимает, что с уходом нашего «папы» жизнь Ворониных остановилась», — заявил он.

Дронов также подчеркнул, что сериал для него был одним из основных источников дохода, а сейчас, когда коронавирус ударил по всей отрасли, он оказался в сложной ситуации.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Георгий Дронов , Борис Клюев , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Загоревшийся в аэропорту пассажирский самолет попал на видео
00:20
Загоревшийся в аэропорту пассажирский самолет попал на видео
Происшествия
Особняк арестованного за участие в терактах полковника полиции попал на видео
00:27
Особняк арестованного за участие в терактах полковника полиции попал на видео
Происшествия
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
00:22
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
Новости Москвы Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение