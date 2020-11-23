Смерть главной звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева остановила съемки сериала и оставила его коллег без работы и средств к существованию. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил актер Георгий Дронов

Как сообщал «Рамблер», Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября. В последнее время актер был известен широкой публике по исполнению одной из главных ролей в сериале «Воронины». Клюеву было 76 лет. В Малом театре, где он работал, сообщили, что артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

По словам «киносына» Клюева Георгия Дронова, актеры из сериала «Воронины» сидят без денег.

«Любой человек и в нашей съемочной группе, и среди актеров, и, я даже думаю, среди людей, которые любят наш сериал, понимает, что с уходом нашего «папы» жизнь Ворониных остановилась», — заявил он.

Дронов также подчеркнул, что сериал для него был одним из основных источников дохода, а сейчас, когда коронавирус ударил по всей отрасли, он оказался в сложной ситуации.