Джигарханян пожалел о расставании с Виталиной

Цымбалюк-Романовская ухаживала за своим престарелым супругом, заботилась о его комфорте, отметил Быстряков. Пианистка, например, соорудила для него специальные поручни в душе, чтобы он мог за них держаться.

Он считает, что злопыхатели намеренно «рассорили» Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской. Актер, по его словам, сначала повелся на провокацию, но потом пожалел. Он якобы перестал общаться с коллегами и друзьями, но общение с Быстряковым, который хотел помирить его с Виталиной, не оборвал. Планам композитора помешали гордость артиста и его друзья, «которые зорко следили, чтобы с ним не было никаких лишних бед».