Джигарханян пожалел о расставании с Виталиной

Цымбалюк-Романовская ухаживала за своим престарелым супругом, заботилась о его комфорте, отметил Быстряков. Пианистка, например, соорудила для него специальные поручни в душе, чтобы он мог за них держаться.
Он считает, что злопыхатели намеренно «рассорили» Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской. Актер, по его словам, сначала повелся на провокацию, но потом пожалел. Он якобы перестал общаться с коллегами и друзьями, но общение с Быстряковым, который хотел помирить его с Виталиной, не оборвал. Планам композитора помешали гордость артиста и его друзья, «которые зорко следили, чтобы с ним не было никаких лишних бед».
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян
заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.