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Джигарханян перед смертью пожалел о расставании с Цымбалюк-Романовской

Павел Тиунов
31 минуту назад
Народный артист СССР Армен Джигарханян стал «чахнуть» после расставания со своей молодой экс-супругой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и в итоге скончался, заявил «Экспресс-газете» друг актера композитор Владимир Быстряков. По его словам, Джигарханян в тайне мечтал вернуться к бывшей жене, но не мог переступить через свою гордость.
Джигарханян пожалел о расставании с Виталиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Цымбалюк-Романовская ухаживала за своим престарелым супругом, заботилась о его комфорте, отметил Быстряков. Пианистка, например, соорудила для него специальные поручни в душе, чтобы он мог за них держаться.
«Для Виталины он был не просто мужчина, а символ всего большого мира», - подчеркнул композитор.
Он считает, что злопыхатели намеренно «рассорили» Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской. Актер, по его словам, сначала повелся на провокацию, но потом пожалел. Он якобы перестал общаться с коллегами и друзьями, но общение с Быстряковым, который хотел помирить его с Виталиной, не оборвал. Планам композитора помешали гордость артиста и его друзья, «которые зорко следили, чтобы с ним не было никаких лишних бед».
«Я считаю, что, если бы с ним осталась Виталина, он бы прожил намного дольше. Думаю, в глубине души он очень сильно сожалел о разрыве с ней, - резюмировал Быстряков.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
Шоу-бизнес,Артур Согомонян,Владимир Быстряков,Армен Джигарханян,Экспресс-газета,
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