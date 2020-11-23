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Экс-солистка «Тату» призналась в смертельной болезни 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Экс-солистка «Тату» призналась в смертельной болезни
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова практически потеряла голос после операции по удалению раковой опухоли, сообщает НТВ. Певица смогла найти в себе силы и снова выступить на большой сцене.
О том, что она страдает тяжелым заболеванием, Волкова узнала в 2012 году. Медики диагностировали у нее рак щитовидной железы и рекомендовали хирургическое вмешательство. Во время операции хирург задел нерв голосовых связок, в результате артистка практически потеряла голос.

«Все разрушилась, вся моя жизнь», — отметила экс-солистка «Тату».

Однако она решила бороться с последствиями недуга. Певица обратилась за помощью к немецким и корейским специалистам. Последние вернули Волковой способность говорить и даже петь. Недавно она приняла участие в шоу «Суперстар!», в рамка которого исполнила песню группы «Тату» «Нас не догонят» в дуэте с Ларисой Долиной. При этом певица подчеркнула, что до конца еще не решила, хочет ли она вернуться на большую сцену, поскольку «как раньше уже не будет». Недавно у Волковой обнаружили рецидив.

«Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить», — резюмировала звезда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», у звезды сериала Шеннон Доэрти, борющейся с раком, обнаружили метастазы. Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание в 2015 году. Два года спустя медикам удалось перевести болезнь в стадию ремиссии, но затем рак вернулся. Теперь он захватил не только ее грудь, но и позвоночник. Доэрти отметила, что решила записать прощальные видео, которые близкие смогут посмотреть после ее смерти.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
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Шоу-бизнес , Юлия Волкова , НТВ
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