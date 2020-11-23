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Хрусталев отпраздновал выписку из реанимации прогулкой на лыжах 

Слово и Дело 1 час назад
Хрусталев отпраздновал выписку прогулкой на лыжах
Фото: РИА Новости
После экстренной госпитализации в тяжелом состоянии шоумен Дмитрий Хрусталев пришел в себя и уже даже встал на лыжи, радуясь первому снегу.
Поклонники артиста искренне порадовались за кумира, который в состоянии самостоятельно кататься на лыжах спустя короткий срок после выписки из больницы. Сам Хрусталев выглядит на снимке, опубликованном в социальной сети Instagram, весьма здоровым и счастливым. Соведущий шоу "Вечерний Ургант" стоит в темной одежде на лыжах, широко улыбаясь.

"Первый снег за два года. Грех не воспользоваться", — подписал снимок юморист.

"Ваша улыбка, Дмитрий, поднимает настроение! Рада, что с вами все хорошо"

"Дима, вы уже на лыжах? спорт должен помочь!" "Ого, уже в Московии! Ну и славно! Крепкого здоровья!" — отметились фолловеры звезды под постом.

Еще неделю назад Хрусталев попал в больницу в тяжелом состоянии. Медикам удалось откачать артиста и привести в сознание, диагностировав несовместимость в приемах лекарственных препаратов на фоне сильного переутомления. После того как артист пришел в себя, он пообещал своим поклонникам, что ближайшие пару недель посвятит своему здоровью и пройдет детальное обследование.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Хрусталев
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