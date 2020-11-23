Хрусталев отпраздновал выписку прогулкой на лыжах

После экстренной госпитализации в тяжелом состоянии шоумен Дмитрий Хрусталев пришел в себя и уже даже встал на лыжи, радуясь первому снегу.

Поклонники артиста искренне порадовались за кумира, который в состоянии самостоятельно кататься на лыжах спустя короткий срок после выписки из больницы. Сам Хрусталев выглядит на снимке, опубликованном в социальной сети Instagram, весьма здоровым и счастливым. Соведущий шоу "Вечерний Ургант" стоит в темной одежде на лыжах, широко улыбаясь.

"Ваша улыбка, Дмитрий, поднимает настроение! Рада, что с вами все хорошо"

"Дима, вы уже на лыжах? спорт должен помочь!" "Ого, уже в Московии! Ну и славно! Крепкого здоровья!" — отметились фолловеры звезды под постом.

Еще неделю назад Хрусталев попал в больницу в тяжелом состоянии. Медикам удалось откачать артиста и привести в сознание, диагностировав несовместимость в приемах лекарственных препаратов на фоне сильного переутомления. После того как артист пришел в себя, он пообещал своим поклонникам, что ближайшие пару недель посвятит своему здоровью и пройдет детальное обследование.