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Норкин ответил анекдотом жалующимся на маленькие пенсии артистам 

Слово и Дело 1 час назад
Норкин ответил анекдотом жалующимся на пенсии
Фото: РИА Новости
Дискуссия по поводу снижения доходов среди звезд российского шоу-бизнеса идет уже не одну неделю. И только ленивый не высказался на эту тему. Простые зрители считают, что звезды «разжирели» в докризисные времена и просто не хотят поумерить свои аппетиты.
Обсуждение дохода звезд дошло до сравнения их пенсий и обычных работяг. По мнению многих знаменитостей, их пенсии очень маленькие и на них невозможно существовать.
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В свою очередь большинство россиян считают, что это необоснованные претензии и все получают ровно столько, на сколько они заработали. Эта тема не прошла мимо студии «Место встречи» на НТВ. Телеведущий Андрей Норкин попытался выразить свое мнение старым анекдотом.

«Я не поеду в Голливуд, потому что у меня «елки» появился в советское время. Потому что на елках и зарабатывали», — так телеведущий объяснил, что у звезд есть много вариантов источника дохода в отличие от простого человека.

Соведущий Иван Трушкин более критично выразил свое мнение. По его словам, артисты сами выбирали свою профессию, и они должны прекрасно осознавать, что сейчас они зарабатывают много, но в старости с большой долей вероятности они не смогут поддерживать прежний уровень дохода. При этом дворники или учителя в старости могут рассчитывать только на пенсию, в отличие от многих звезд.
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Комментарии 25
Шоу-бизнес , Иван Трушкин , Андрей Норкин , НТВ , Голливуд , США
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