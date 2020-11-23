Норкин ответил анекдотом жалующимся на пенсии

Дискуссия по поводу снижения доходов среди звезд российского шоу-бизнеса идет уже не одну неделю. И только ленивый не высказался на эту тему. Простые зрители считают, что звезды «разжирели» в докризисные времена и просто не хотят поумерить свои аппетиты.

Обсуждение дохода звезд дошло до сравнения их пенсий и обычных работяг. По мнению многих знаменитостей, их пенсии очень маленькие и на них невозможно существовать.

В свою очередь большинство россиян считают, что это необоснованные претензии и все получают ровно столько, на сколько они заработали. Эта тема не прошла мимо студии «Место встречи» на НТВ. Телеведущий Андрей Норкин попытался выразить свое мнение старым анекдотом.

«Я не поеду в Голливуд, потому что у меня «елки» появился в советское время. Потому что на елках и зарабатывали», — так телеведущий объяснил, что у звезд есть много вариантов источника дохода в отличие от простого человека.