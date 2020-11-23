Звезда «Физрука» остался без денег с сыном-инвалидом

Актер Евгений Кулаков , известный зрителям по сериалам «Физрук» и «Метод», накопил долги из-за приостановки творческой деятельности в пандемию. Семья Кулакова, в числе которой сын с инвалидностью, несколько месяцев не может оплатить счета по ипотеке.

У старшего ребенка Евгения, Ильи, диагностированы ДЦП и аутизм. Для его комфорта актер создал в квартире специальную среду: арендовал подъемник за девять тысяч рублей в месяц и купил вертикализатор за 300 тысяч рублей.

С началом пандемии и приостановки актерской деятельности Евгений остался без основного дохода. Семья живет на пенсию по инвалидности Ильи и выплаты жены. У Кулаковых также остается неоплаченной ипотека. По этим выплатам семья брала каникулы. Брать в долг актер не хочет.

— Мы стараемся не подводить людей. Мы не знаем, сможем ли отдать и когда, — рассказала жена актера Ольга в эфире НТВ.