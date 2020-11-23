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Стало известно о состоянии Прилучного 

Артём Кульша 57 минут назад
Стало известно о состоянии Прилучного
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает РБК.
Ночью средства массовой информации сообщили, что 21 ноября неизвестные люди избили Прилучного в Калининграде, где он проводил выходные, а 22-го он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу №1 имени Пирогова в Москве из-за сильной головной боли. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали в многопрофильное отделение. Прилучный заявил медикам, что упал и ударился головой, а вызванным ими полицейским — что на него напали.
Агент актера Екатерина Сычева подтвердила РБК госпитализацию своего клиента и рассказала, что в настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное. Также она сообщила о подготовке заявления в правоохранительные органы и заверила, что съемки второго сезона сериала «В клетке» с участием Прилучного возобновятся в ближайшее время.
Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», неизвестные люди по неизвестной причине напали на 29-летнего актера Марка Коваля на остановке общественного транспорта на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге и нанесли ему закрытую черепно-мозговую травму.
Осенью 2018-го французский актер Сами Насери был избит во время отдыха в караоке-баре Voice в Москве. Сам он заявлял, что был трезв, а нападавший, уроженец Белоруссии, пьян. По словам француза, он был недоволен тем, что белорус и его друзья пели без очереди, и решил покинуть заведение, однако мужчины последовали за ним и избили. По результатам проверки инцидента сотрудники полиции выяснили, что на самом деле пьяный Насери напал на белоруса Олега Казакова, а не наоборот.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Сычева , Павел Прилучный , Марк Коваль , МВД , РБК
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