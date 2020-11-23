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«Разрушилась, вся моя жизнь»: Волкова из t. A. T. u не знает, сколько ей осталось 

penzainform.ru 2 часа назад
У экс-солистки t. A. T. u случился рецидив рака
Фото: РИА Новости
Юлия Волкова сообщила о том, что у нее случился рецидив онкологии. Звезда не знает, сколько ей осталось жить.
Звезда группы t. A. T. u узнала о страшном диагнозе еще в 2012 году. Певица перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы. Тогда хирург случайно задел голосовые связки певицы, из-за чего Юлия Волкова потеряла голос.
Ради карьеры артистка еще не раз ложилась под нож хирурга и перенесла несколько операций. В последний раз артистка обратилась за помощью к врачам в Сеуле, ей удалось восстановить работоспособность связок. Знаменитость хочет вернуться на сцену, но у нее есть опасения.
Ведь новость о рецидиве рака выбила почву у нее из-под ног.

"Все разрушилась, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить", — поделилась переживаниями Юлия Волкова.

При этом она добавила, что как раньше уже все равно не будет.
Несмотря на неопределенность и душевные терзания, исполнительница настроена решительно и будет бороться до конца. Она отметила, что за день проживает несколько лет жизни, и происходящее просто невозможно принять.
Юлия Волкова все-таки решилась сделать первый шаг и выступила в программе "Суперстар!" на канале НТВ в дуэте с Ларисой Долиной. Певицы перепели хит группы t. A. T. u "Нас не догонят".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юлия Волкова , Юлий Волков , НТВ
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