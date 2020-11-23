«На мне зарабатывают грязные деньги!»

— Телефон не умолкает: журналисты звонят без конца, — говорит Наташа. — Не беру трубки, потому что уже устала от безумного количества вранья. Вам ответственно заявляю: информация, попавшая в СМИ, не соответствует действительности. Никаких уведомлений или запросов со стороны мэрии города Москвы я не получала. Данное помещение официально зарегистрировано, первый этаж принадлежит компании «Донстрой», второй этаж помещения принадлежит мне, что официально (повторюсь) подтверждается всей необходимой документацией.
— Одна часть помещения второго этажа используется в качестве салона красоты, вторая же часть отведена под музыкальный театр, — продолжает Наталья. — И первое, и второе существует там более 10 лет. Не знаю пока точно, но догадываюсь, кто так активно и беспардонно эксплуатирует моё имя в разных контекстах. И то, что они на этом зарабатывают очень приличные грязные деньги, — это факт.