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«На мне зарабатывают грязные деньги!»: Наташа Королева рассказала о суде с мэрией Москвы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«На мне зарабатывают грязные деньги!»
Фото: globallookpress.com
Наташа Королева вновь оказалась в центре скандала. В СМИ пишут, что со звездой судится мэрия Москвы. Сообщается, что строение, в котором располагается театр Наташи на Мосфильмовской улице, городские чиновники требуют признать самостроем. Наташа Королева в ужасе от слухов.

— Телефон не умолкает: журналисты звонят без конца, — говорит Наташа. — Не беру трубки, потому что уже устала от безумного количества вранья. Вам ответственно заявляю: информация, попавшая в СМИ, не соответствует действительности. ​Никаких уведомлений или запросов со стороны мэрии города Москвы я не получала. Данное помещение официально зарегистрировано, первый этаж принадлежит компании «Донстрой», второй этаж помещения принадлежит мне, что официально (повторюсь) подтверждается всей необходимой документацией.

Звезда уверяет: она догадывается, кто распускает про нее грязные слухи. И предупреждает: если поток лжи не закончится, она будет принимать меры.

— Одна часть помещения второго этажа используется в качестве салона красоты, вторая же часть отведена под музыкальный театр, — продолжает Наталья. — И первое, и второе существует там более 10 лет. Не знаю пока точно, но догадываюсь, кто так активно и беспардонно эксплуатирует моё имя в разных контекстах. И то, что они на этом зарабатывают очень приличные грязные деньги, — это факт.

Звезда уверяет: несмотря на бесконечные слухи, она продолжает активно работать. Звезда готовится к сольному концерту в Москве, намеченному на апрель. Вскоре же Королева появится в шоу «Суперстар. Возвращение», где станет членом жюри.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Правительство Москвы
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