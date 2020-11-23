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Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Актер Павел Прилучный попал в больницу в Москве. По предварительной информации, звезда сериала «Мажор» находится в травматологическом отделении городской больницы имени Пирогова. У популярного российского актера диагностировали переломы лицевых костей, ссадины и ушибы мягких тканей. Об этом сообщает телеканал «360».
Сам Прилучный заявил при поступлении в медицинское учреждение, что травмы были получены им при неудачном падении. Полиция начала проверку по данному факту. Правоохранители проверяют версию избиения актера во время конфликта.
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Павел Прилучный
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