Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного 

Актер Павел Прилучный попал в больницу в Москве . По предварительной информации, звезда сериала «Мажор» находится в травматологическом отделении городской больницы имени Пирогова. У популярного российского актера диагностировали переломы лицевых костей, ссадины и ушибы мягких тканей. Об этом сообщает телеканал «360».

Сам Прилучный заявил при поступлении в медицинское учреждение, что травмы были получены им при неудачном падении. Полиция начала проверку по данному факту. Правоохранители проверяют версию избиения актера во время конфликта.