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Зрители заподозрили Бузову в сговоре с судьями «Ледникового периода» 

Слово и Дело 45 минут назад
Бузову заподозрили в сговоре на «Ледниковом периоде»
Фото: prt scr youtube.com/Ледниковый период
До последнего выпуска выступления Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на шоу «Ледниковый период» сталкивались с негативными оценками и постоянной критикой от судей. Жюри занижали оценку паре за слабую технику и актерскую игру. Из-за этого, практически после каждого выпуска Ольга ударялась в слезы и обвиняла судей в несправедливости. Однако в 8-м этапе шоу ситуация кардинально изменилась.
Новый выпуск шоу «Ледниковый период», который вышел 21 ноября должен был стать последним для пары Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Зрители уже давно пророчили вылет певице и олимпийскому чемпиону, которого она тянет на дно. Но неожиданно для всех судьи изменили свое мнение. Они буквально растеклись перед Ольгой в похвале и благодарностях за «великолепное» выступление. При этом зрители категорически не согласны с судьями и даже заподозрили Бузову в сговоре организаторами ледового шоу.
Пользователи на YouTube заподозрили, что с судьями мог «поработать» Филипп Киркоров, который является хорошим другом Бузовой. Поп-король в своем Instagram даже выражал недовольство и сокрушался из-за «несправедливых оценок». Вполне возможно, что Киркоров мог воспользоваться своими связями и повлиять на решение судейства.
Кроме того, сама Ольга Бузова имеет теплые отношения со многими звездами шоу-бизнеса. Поэтому судьи под давлением коллег могли поумерить свой пыл к Ольге и помочь звездной любимице пройти дальше.
Слово и Дело
При этом многие зрители считают, что «Ледниковый период» превратился в проект имени Бузовой. Певица привлекается к себе внимание любыми методами — она устраивает истерики, записала песню и клип про шоу, постоянно показывает в своем Instagram кадры с тренировок и т.д. Но чего не отнять у Ольги, так это ее трудолюбия и силу воли — даже самые заядлые критики обратили внимание, что по сравнению с первыми выпусками звезда стала кататься значительно лучше.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Дмитрий Соловьев
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