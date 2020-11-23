Дочь Харламова получит особняк на Рублевке

Кудрявцева отметила, что Харламов приобрел дом на свои деньги. По словам телеведущей, юморист подготовил дарственную и отписал недвижимость дочери сразу после развода с ее матерью. Кудрявцева похвалила поступок Харламова и назвала его «умничкой» и «молодцом». Восхищение телеведущей поддержали и другие гости программы.

Харламов и Асмус начали решать судьбу особняка стоимостью около 100 миллионов рублей в ноябре. Тогда журналисты выяснили, что дом площадью 410 квадратных метров находится в закрытом поселке рядом с концертным залом «Барвиха Luxury Village», где проходят съемки Comedy Club. Юморист купил дом на свои деньги после рождения дочери в 2014 году, а последние несколько лет занимался ремонтом.