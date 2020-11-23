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«Могу т*******я и не залетать»: Лолита о личной жизни 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Могу т*******я и не залетать»: Лолита о личной жизни
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская в YouTube-шоу Василия Шакулина призналась, что после каждого неудачного брака активно «наверстывала упущенное», и рассказала о необычном сексуальном опыте.
Отвечая на вопрос о том, сколько у нее «было мальчиков», Лолита подчеркнула, что ни одного, так как «были мужики».

«Я официально была четыре раза замужем. А неофициально — много. Разойдясь с одним, я потом очень быстро наверстывала все, что пропустила», — пояснила артистка.

По словам Милявской, она однажды села и начала загибать пальцы, считая своих мужчин, и поняла, что «список уже приличный, и она себя вознаградила за простой».

«У меня сейчас самый офигительный период — я могу т*******я и не залетать», — пошутила Милявская.

Артистка также отметила, что у нее однажды был сексуальный опыт с женщиной.

«Была одна. Мне просто нужно было понять — это не мое», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», ранее певица официально оформила развод с тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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