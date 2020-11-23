Волочкова показала питерскую квартиру в золоте

Просторная гостиная увешана гобеленами и отделана золотом. В спальне стоит кровать с балдахином, на окнах портьеры, которые можно увидеть только в Большом театре. Показать раритетное жильё, которое дорого ей как память о Керимове, Волочкова решилась в программе «Звёзды сошлись» на НТВ. Съёмочную группу буквально поразили и мраморная ванна, и потолки, отделанные под Сикстинскую капеллу.

Однако появляется в этой квартире балерина крайне редко. Она живёт в особняке в Подмосковье.

У меня накопились долги за дом в Подмосковье — больше миллиона рублей. Но управляющая компания не смогла предоставить отчёты за проделанную работу. Раньше я платила по 60 тысяч в месяц. Сейчас не плачу, — рассказала звезда, добавив, что запросила в УК расчёт, после чего жильцы сменили компанию.

За питерскую квартиру Волочкова платит по 20 тыс. рублей. Продавать её она не намерена.