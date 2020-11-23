Появились подробности об «избитом» Прилучном

СМИ сообщают подробности происшествия с российским актером Павлом Прилучным. Напомним, накануне появилась информация о том, что его избили. С переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибом головы актер оказался в больнице.

Как сообщает «Пятый канал», травму головы Прилучный получил 21 ноября в Калининграде. Однако к медикам он обратился только после возвращения в Москву. Врачам актер рассказал, что он сам упал и ударился головой.

Кстати, к настоящему моменту известно, что алкоголь в анализах актера не обнаружен, на момент обращения в больницу он был трезв.