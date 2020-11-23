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Появились подробности травмирования актера Прилучного 

Свободная пресса и ещё 12 6 часов назад
Появились подробности об «избитом» Прилучном
Фото: ТАСС
СМИ сообщают подробности происшествия с российским актером Павлом Прилучным. Напомним, накануне появилась информация о том, что его избили. С переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибом головы актер оказался в больнице.
Прилучный госпитализирован в московскую клинику
Как сообщает «Пятый канал», травму головы Прилучный получил 21 ноября в Калининграде. Однако к медикам он обратился только после возвращения в Москву. Врачам актер рассказал, что он сам упал и ударился головой.
Кстати, к настоящему моменту известно, что алкоголь в анализах актера не обнаружен, на момент обращения в больницу он был трезв.
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