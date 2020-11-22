Раскрыты отношения Джигарханяна с приемным сыном

СМИ сообщают, что единственный наследник Армена Джигарханяна — его приемный сын Степан.

Вроде бы все-таки актер не успел оформить повторный брак с его матерью, Татьяной Власовой

Так что все имущество, движимое и недвижимое, может отойти Степану.

А при жизни Джигарханяна— старшего отношения у них оставляли

желать лучшего.

Он считает, что всю свою отцовскую любовь тот отдавал дочери Елене, и после ее гибели так и не оправился. Степан не смог заменить Джигарханяну дочь.

«Сын Степан — это все не то. Он был ему не родной. И хотя в процессе всех перипетий Джигарханян его усыновил, отношения у них не ладились. Всем было известно, что Армен Борисович выгнал Степана из театра».

Как ранее писал «Рамблер», после смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе.

Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.