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Стала известна правда об отношениях Джигарханяна с приемным сыном 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Раскрыты отношения Джигарханяна с приемным сыном
Фото: РИА НОВОСТИ
СМИ сообщают, что единственный наследник Армена Джигарханяна — его приемный сын Степан.
Вроде бы все-таки актер не успел оформить повторный брак с его матерью, Татьяной Власовой.
Так что все имущество, движимое и недвижимое, может отойти Степану.
А при жизни Джигарханяна— старшего отношения у них оставляли
желать лучшего.
Об этом Экспресс Газете рассказал композитор Владимир Быстряков, давний друг актера.
Он считает, что всю свою отцовскую любовь тот отдавал дочери Елене, и после ее гибели так и не оправился. Степан не смог заменить Джигарханяну дочь.

«Сын Степан — это все не то. Он был ему не родной. И хотя в процессе всех перипетий Джигарханян его усыновил, отношения у них не ладились. Всем было известно, что Армен Борисович выгнал Степана из театра».

Как ранее писал «Рамблер», после смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе.
Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Быстряков , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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