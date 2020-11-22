Солнцев рассказал подробности о любовнице Алибасова 

Рустам Солнцев в инстаграме перепостил ролик, где Бари Алибасов обнимает легко одетую молодую женщину и называет ее своей невестой, сообщая, что они ждут ребенка.

Шоумен сообщил, что эта девушка работает помощницей Алибасова и уже не раз жаловалась на него

«Если мне не изменяет память, именно она мне и рассказывала, что он не платит вовремя зарплаты, постоянно врет и прочее. А Шукшина-то почему не беременна?», — веселится Солнцев.

Весело и в комментариях к посту.

«Отлично, Первый канал и Россия-1, не останутся без денег, сотрудники во время эпидемии не будут голодать! Будет над чем потрудиться!», «Уменьшение доходов и снижение уровня жизни толкает на всякого рода бредятину».

Как ранее сообщал «Рамблер», подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной по имени Татьяна рассказала, что муж актрисы настроен решительно и собирается делить имущество.