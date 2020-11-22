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Солнцев рассказал подробности о любовнице Алибасова 

Ирина Лебедева 47 минут назад
Солнцев рассказал подробности о любовнице Алибасова
Фото: Instagram
Рустам Солнцев в инстаграме перепостил ролик, где Бари Алибасов обнимает легко одетую молодую женщину и называет ее своей невестой, сообщая, что они ждут ребенка.
Шоумен сообщил, что эта девушка работает помощницей Алибасова и уже не раз жаловалась на него

«Если мне не изменяет память, именно она мне и рассказывала, что он не платит вовремя зарплаты, постоянно врет и прочее. А Шукшина-то почему не беременна?», — веселится Солнцев.

Весело и в комментариях к посту.

«Отлично, Первый канал и Россия-1, не останутся без денег, сотрудники во время эпидемии не будут голодать! Будет над чем потрудиться!», «Уменьшение доходов и снижение уровня жизни толкает на всякого рода бредятину».

Как ранее сообщал «Рамблер», подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной по имени Татьяна рассказала, что муж актрисы настроен решительно и собирается делить имущество.
Сама артистка никаких имущественных претензий к продюсеру не имеет и желает только, чтобы почти бывший муж от неё отстал.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Бари Алибасов
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