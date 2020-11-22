Вдова Баталова заявила, что не подписывала договора ренты

Семья покойного Алексея Баталова
признана потерпевшей по делу о мошенничестве с недвижимостью.
Михаил Цивин, юрист по профессии, утверждает, что Гитана Леонтенко сама обратилась к нему с просьбой о заключении договора пожизненного содержания, поскольку стала плохо себя чувствовать.
Договор был подписан в присутствии нотариуса.
Вдова Баталова в эфире телепередачи «Новые русские сенсации» подает эту историю по-другому.
Она подтверждает, что в то время подписывала документы, но речь шла об оформлении могилы и памятника Баталову. Она доверяла Цивину и Дрожжиной, поэтому могла что-то подписать, не читая.
«Но мне-то он (договор ренты) не нужен, я обеспечена, у меня пенсия, мне государство дало, у меня квартира, я заработала все сама со своим мужем. Это квартира, которую мы приватизировали на троих — я, Маша и Алеша», - приводит слова пожилой женщины 360tv.
Как ранее писал
«Рамблер», Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, они вывели огромные деньги со счетов родных актера Алексея Баталова.
Кроме того, они завладели незаконным путем частью его квартиры. Сами они утверждают, что ни в чем не виноваты и их просто откровенно подставили.