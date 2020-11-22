«Леха к своим пришел»: фанаты подняли Панина на смех

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«Само получилось»: Панин набрел на ЛГБТ-квартал 

Ирина Лебедева 51 минуту назад
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Фото: Instagram
Алексей Панин, как известно, поселился в Испании.
Перебрался туда скандально известный актер не так давно, гуляет, изучает окрестности и охотно делится увиденным со своими подписчиками.
На этот раз Панин выложил видеоролик, где он гуляет по довольно-таки пустынным улочкам испанского городка и вдруг попадает в некий микрорайон, где на домах вывешены радужные флаги ЛГБТ.
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В витринах — соответствующие одежда и белье.

«Не совсем понимаю, что за улица… Попали на улочку, связанную с сексом», — говорит актер.

«Клянусь, специально не искал, само получилось», — написал Алексей в микроблоге.

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«Лёха к своим пришёл», «Ценности Европы!», «Эээ, ты поаккуратней там в узких переулках», «Леш, приобрёл что-то на улочке?»

Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Панин высказался в поддержку футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с участием которого было слито в Сеть.
Звезда российского кино, прославившийся секс-скандалами, призвал всех «радоваться жизни» и «мастурбировать».
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