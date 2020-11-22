«Леха к своим пришел»: фанаты подняли Панина на смех

Все новости на карте

Перебрался туда скандально известный актер не так давно, гуляет, изучает окрестности и охотно делится увиденным со своими подписчиками.

На этот раз Панин выложил видеоролик, где он гуляет по довольно-таки пустынным улочкам испанского городка и вдруг попадает в некий микрорайон, где на домах вывешены радужные флаги ЛГБТ.

В витринах — соответствующие одежда и белье.

«Не совсем понимаю, что за улица… Попали на улочку, связанную с сексом», — говорит актер.

«Клянусь, специально не искал, само получилось», — написал Алексей в микроблоге.

Фолловеры начали упражняться в остроумии

«Лёха к своим пришёл», «Ценности Европы!», «Эээ, ты поаккуратней там в узких переулках», «Леш, приобрёл что-то на улочке?»