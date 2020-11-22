Лебеда и святой. Раскрыто происхождение фамилий звезд

«Есть в эстонском языке такая основа „ург“, буквально — „нора“, от нее образуется очень много разных слов. Это и „логово“, и „трущоба“, и „захолустье“ и так далее. То есть это может быть просто прозвище, полученное по месту жительства».
«Вот Лобода по-украински — это «лебеда».
«Это, может быть, диалектное произношение «клевера» германских языков. Еще вариант — фамилия экс-солиста группы «Чай вдвоем» получилась из-за искажения слова «клавер», что значит «пианист».
«Глагол «дзюбаты» — это клевать, щипать, долбить (укр.). Но там и другие значения есть. Допустим, Дзюба от «дзюбатый» — человек, у которого оспинки на лице, которой переболел оспой и остались следы, или было ранение его в область лица — у нас довольно много таких прозвищ. Другое прозвище с этим же значением — это щербатый».
«Имя Нагим действительно восходит к арабскому языку — значит «чистый», «непорочный». В мусульманской традиции это прозвище одного из святых. Имя от арабов перешло к тюркам и к другим народам. Кстати, само имя могло встречаться у армян, евреев, греков, живших в регионе Малой Азии, Южной Азии, в Закавказье».
«Местные крестьяне (галичане) так произносили имя Давид. Уменьшительная форма: Давид, Двид, Дудь. Имя древнееврейское, но употреблялось в такой форме и православными жителями тех земель».