Лебеда и святой. Раскрыто происхождение фамилий звезд

«Глагол «дзюбаты» — это клевать, щипать, долбить (укр.). Но там и другие значения есть. Допустим, Дзюба от «дзюбатый» — человек, у которого оспинки на лице, которой переболел оспой и остались следы, или было ранение его в область лица — у нас довольно много таких прозвищ. Другое прозвище с этим же значением — это щербатый».