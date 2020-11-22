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Собчак: «Туалет у Лавры — это, простите, очко» 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Собчак: «Туалет у Лавры — это, простите, очко»
Фото: Instagram
Ксения Собчак побывала в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде.
В инстаграме она выложила фотоотчет о поездке и поделилась впечатлениями.
Треть поста посвящена неподобающему, по мнению светской львицы, туалету. Имеется и фото помещения. Светскую львицу возмутило отсутствие унитаза — его заменяет конструкция в полу.
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Еще один момент, огорчивший Ксению — отсутствие удобной для туристов инфраструктуры.

«Муж подарил мне экскурсию в Лавру! Троице-Сергиева Лавра — красавица, масштаб, простор, красота, иконопись 14 века… А вот сам Сергиев Посад меня, честно говоря, расстроил. Кроме указателей на китайском никаких знаков того, что город хочет быть центром туризма. А мог бы: Лавра-важный мировой (!) религиозный центр паломничества. В Сергиевом Посаде туалет у Лавры это, простите, очко. Причем Платное (!) Очко, где 15 рублей принимают paypalом по карте! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет-нет. Ни одного классного уютного кафе, то есть Лавра-есть, и это очень красиво, а все вокруг-как обычно… очень бы хотелось чтобы мы развивали туризм внутри России, сейчас же вроде самое время…», — написала звезда в микроблоге.

Однако подписчики не со всем согласились.
Большинство фолловеров признали уборную вполне чистой и функциональной.
Сантехника, подобная изображенной на фото, используется в общественных местах во множестве стран.
Меньше возражений вызвала оценка туристических удобств — какие-то приятные точки общепита в городке имеются, но без особого выбора.

«Да у нас много таких мест — природа красивая или само место очень красивое, а обслуживание или инфраструктура— дно…», «В Китае везде такие туалеты и они считаются более физиологичными и гигиеничнее обычных», «В Японии такие туалеты называют традиционными, они довольно часто встречаются в туристических местах», «Там есть классный ресторан русской кухни (вчера в посаде тоже был)».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак в своем шоу на YouTube-канале потроллила призыв Валерия Меладзе к бойкоту «новогодних огоньков.
Она назвала певца Гринчем, который украл Рождество (герой известной американской сказки), и призвала не отказываться от „традиционных ценностей и скреп“.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Ксения Собчак
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