«Муж подарил мне экскурсию в Лавру! Троице-Сергиева Лавра — красавица, масштаб, простор, красота, иконопись 14 века… А вот сам Сергиев Посад меня, честно говоря, расстроил. Кроме указателей на китайском никаких знаков того, что город хочет быть центром туризма. А мог бы: Лавра-важный мировой (!) религиозный центр паломничества. В Сергиевом Посаде туалет у Лавры это, простите, очко. Причем Платное (!) Очко, где 15 рублей принимают paypalом по карте! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет-нет. Ни одного классного уютного кафе, то есть Лавра-есть, и это очень красиво, а все вокруг-как обычно… очень бы хотелось чтобы мы развивали туризм внутри России, сейчас же вроде самое время…», — написала звезда в микроблоге.