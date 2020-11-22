«Нога прямая, как ракета на ВДНХ»: Березин

Телеведущий ехал на дачу, и остановился у подмосковного магазинчика. Возвращаясь к своему автомобилю, недоглядел и был сбит машиной такси.

В больнице ему диагностировали сложный перелом и наложили гипс на левую ногу.

Но сам 63-летний Березин считает, что в данной ситуации он еще легко отделался

«Если бы я еще сделал шаг-полтора, я бы на середину капота попал…Я мог потерять мозги до конца жизни», — приводят его слова dni.ru

Скоро Березину снимут гипс, и тогда можно будет точно сказать, потребуется ли делать операцию, или же удастся разработать ногу без хирургического вмешательства.

Конечно, Владимир очень надеется, что получится справиться самому. Ну а пока он может передвигаться только с помощью костылей.

"У меня нога такая прямая, как ракета на ВДНХ", — иронизирует телеведущий.

Как ранее писал «Рамблер», народный артист России Владимир Березин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в позвоночнике.

Диктор сообщил, что врачи долго не могли определить характер новообразования, но, к счастью, оно оказалось доброкачественным.