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«Нога прямая, как ракета на ВДНХ»: Березин о последствиях автоаварии 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
«Нога прямая, как ракета на ВДНХ»: Березин
Фото: Instagram
Владимир Березин осенью попал под машину.
Телеведущий ехал на дачу, и остановился у подмосковного магазинчика. Возвращаясь к своему автомобилю, недоглядел и был сбит машиной такси.
В больнице ему диагностировали сложный перелом и наложили гипс на левую ногу.
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Но сам 63-летний Березин считает, что в данной ситуации он еще легко отделался

«Если бы я еще сделал шаг-полтора, я бы на середину капота попал…Я мог потерять мозги до конца жизни», — приводят его слова dni.ru

Скоро Березину снимут гипс, и тогда можно будет точно сказать, потребуется ли делать операцию, или же удастся разработать ногу без хирургического вмешательства.
Конечно, Владимир очень надеется, что получится справиться самому. Ну а пока он может передвигаться только с помощью костылей.

"У меня нога такая прямая, как ракета на ВДНХ", — иронизирует телеведущий.

Как ранее писал «Рамблер», народный артист России Владимир Березин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в позвоночнике.
Диктор сообщил, что врачи долго не могли определить характер новообразования, но, к счастью, оно оказалось доброкачественным.
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Шоу-бизнес , Владимир Березин , Дни.Ру
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